: Idées cadeaux : des idées originales pour toutes les occasions

Pour son grand retour, le blog Idées Cadeaux souhaitait parler d'un concept qui nous tient particulièrement à coeur: le potager à créer soi-même. Je m'explique: tout d'abord, vous vous rendez sur le site officiel du créateur, et vous choisissez la taille de votre parcelle (au minimum 15 mètres carrés, mais jusqu'à 150), vous y plantez les légumes de votre choix, vous les regarder grandir au fil des saisons. Une fois que vos fruits et légumes ont bien grandi et sont récoltés, ils vous sont livrés gratuitement.







Au départ, vous disposez d'un potager d'été et d'un potager d'hiver, avec les légumes correspondants. En parallèle, vous pouvez sélectionner des fruits à planter. Chaque potager est proche de vous, la proximité du producteur est un facteur-clé pour ce projet. Inutile de dire qu'il s'agit de producteurs certifiés bio. Lors de la livraison d'ailleurs, vous pouvez retirer vos fruits et légumes à différents points-relais, afin d'éviter de les transporter.



Le plus simple reste de tester le site (voir le lien ci-dessous), ou d'offrir un potager-cadeau à un ami. Les formules varient de 59 à 149 EUR.



Si le concept est parfois difficile à comprendre dans tous ses détails, je trouve celui-ci salutaire car il nous remet en face des réalités de la production agricole responsable: elle prend du temps, elle doit être faite de façon écologique et responsable, avec un cycle de légumes d'été et un autre de légumes d'hiver. La proximité est également un facteur-clé. Bref, la valeur éducative de ce projet est tout simplement primordiale à nos yeux, nous recommandons vivement de tester et de faire tester, ce qui aidera également à soutenir vos producteurs locaux. Et qui sait, peut-être réveillera-t-elle des vocations, l'une des principales conséquence sur les utilisateurs est l'envie de se remettre à jardiner soi-même.



Prix de base: 49 Euros

=> Le site du vendeur