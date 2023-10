L'astuce du jour: envoyer des fleurs au Canada sans se ruiner

Bonjour à toutes et à tous,



Un petit article rapide pour parler d'un service vraiment sympa qui m'a bien dépanné l'autre jour, il s'agit d'un site comparant les meilleurs sites de livraison de fleurs au Canada. De nombreux membres de ma famille élargie vivent actuellement près de Montréal. Et lors d'anniversaire, j'aime bien leur envoyer un bouquet de fleurs, vu que c'est tellement facile à faire sur internet. Vraiment facile? En fait, pas vraiment. Il y a quelques semaines, j'ai tenté de passer commande via une société française (que je ne nommerai pas), et le résultat a été catastrophique: fleurs pas livrées, carte de crédit bien créditée, service clientèle aux abonnés absents. Cela m'a donc conduit à faire quelques recherches pour savoir quelles étaient les sociétés sérieuses capables d'envoyer un bouquet de fleurs à Montréal. Après tout, Montréal est une métropole, elle compte de nombreux fleuristes, alors sûrement qu'il y a moyen de bien faire, même si on s'y prend au dernier moment.



Enter Best Canadian Florists, un site créé par des passionnés de confection florale, qui nous balance toutes les infos dont on a besoin - qualité, fraîcheur, même les coûts de livraison, entre autres.



Sitôt consulté, sitôt commandé. J'ai décidé de choisir un site un peu plus cher mais qui avait des arrangements floraux de meilleure qualité. Il y en a pour tous les goûts évidemment, si vous cherchez des petits prix, ça existe aussi. Il existe aussi des pages spécifiques par ville. Pour Montréal par exemple, il existe des fleuristes locaux vraiment magnifiques. Bref, je recommande, c'est facile, c'est gratuit, et ça permet de décider rapidement.